Francesca Amadori licenziata dall'azienda del nonno: 'Non facciamo distinzioni tra i dipendenti' (Di giovedì 13 gennaio 2022) è stata licenziata dall'azienda del nonno , oggi 89enne, di cui il padre Flavio è presidente. Francesca era responsabile della comunicazione del gruppo e fu lei ad avere voluto pubblicare nel 2018 l'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) è statadel, oggi 89enne, di cui il padre Flavio è presidente.era responsabile della comunicazione del gruppo e fu lei ad avere voluto pubblicare nel 2018 l'...

Advertising

fanpage : 'Le regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna'. Francesca Amadori, nipote del fondatore di… - Corriere : Francesca Amadori licenziata dall’azienda fondata dal nonno: «Non facciamo distinzioni» - SkyTG24 : Francesca Amadori licenziata dall'azienda del nonno: 'Regole uguali per tutti' - emanuelaminucci : Francesca Amadori licenziata dall’azienda fondata dal nonno: “Regole uguali per tutti, nessuna distinzione”… - marcuspascal1 : RT @fanpage: 'Le regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna'. Francesca Amadori, nipote del fondatore di una delle… -