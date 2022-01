FOTO: Scarlett Bordeaux mozzafiato nella copertina di Fitness Gurls (Di giovedì 13 gennaio 2022) Scarlett Bordeaux sembrava destinata ad un grande futuro in WWE insieme al fidanzato Karrrion Kross. Per i due sono arrivati tanti complimenti dopo i primi mesi di NXT e persino il titolo per Kross e la promozione nel main roster. Eppure qualcosa non è andata per il verso giusto dato che i due, dopo qualche mese, sono stati licenziati nell’ambito dei tagli dei costi operati periodicamente dalla WWE per tutto il 2021. Una mossa che non ha di certo chiuso la carriera dei due, che godono di grande fama e rispetto nel mondo del wrestling. A riprova dell’interesse per i due c’è sicuramente la copertina di Fitness Gurls di questo mese che vede Scarlett come assoluta protagonista. La bellissima wrestler, che da poco ha aperto un canale Onlyfans, si mostra in tutta la sua audace ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022)sembrava destinata ad un grande futuro in WWE insieme al fidanzato Karrrion Kross. Per i due sono arrivati tanti complimenti dopo i primi mesi di NXT e persino il titolo per Kross e la promozione nel main roster. Eppure qualcosa non è andata per il verso giusto dato che i due, dopo qualche mese, sono stati licenziati nell’ambito dei tagli dei costi operati periodicamente dalla WWE per tutto il 2021. Una mossa che non ha di certo chiuso la carriera dei due, che godono di grande fama e rispetto nel mondo del wrestling. A riprova dell’interesse per i due c’è sicuramente ladidi questo mese che vedecome assoluta protagonista. La bellissima wrestler, che da poco ha aperto un canale Onlyfans, si mostra in tutta la sua audace ...

