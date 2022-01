Formia | nominato il nuovo dirigente dei Lavori pubblici | è Giovanni Falco

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– E’ statoiltecnico del settoredel Comune di. Ad assumere l’incarico a tempo determinato (durata triennale eventualmente prorogabile) sarà l’ingegnere salernitano, 54 anni, che arriva dalla Regione Lazio dove ricopriva all’interno della Giunta Zingaretti l’incarico di posizione organizzativa di 1^ fascia nell’area di supporto all’ufficio speciale di ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del cratere (sisma 2016). Era inserito all’interno della struttura di appartenenza della Direzione Regionale, Stazione Unica Appalti, Risorse ...

Ultime Notizie dalla rete : Formia nominato

Latina Tu

... seguendo le orme del nonno e del bisnonno, industriali in. Il Borgomeo industriale Nel 2009 ... Nel 2021 vieneCavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Da alcuni anni ...Il caso delle recenti amministrative digli fornisce la conferma: lì la Lega ha scelto uno ... dopo essere stato consigliere comunale ed assessore ai Lavori per conto dell'Udc, è stato...E’ stato nominato il nuovo dirigente tecnico del settore Lavori Pubblici del Comune di Formia. Ad assumere l’incarico a tempo determinato (durata triennale eventualmente prorogabile) sarà l’ingegnere ...E’ stato nominato il nuovo dirigente tecnico del settore Lavori pubblici del Comune di Formia. Ad assumere l’incarico a tempo determinato - per una durata ...