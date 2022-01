Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina | Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi, sfida valevole per gli ottavi di finale della. I partenopei detengono i favori del pronostico, ma impossibile sottovalutare la compagine viola, reduce da un’ottima prima parte di campionato. Uomini dino reduci però da un brusco 4-0 per mano del Torino, quindi volenterosi di rivalsa. Il, dal canto suo, ha ritrovato stabilità e superato di misura la Sampdoria, e non ha intenzione certamente di fermarsi in. Dries Mertens tra le possibili chiavi del match, anche se il suo impiego non è ovvio, considerando un Andrea Petagna in forma e recentemente in gol. Di seguito i 22 calciatori scelti dai rispettivi ...