Follia in aereo: passeggero entra in cabina di pilotaggio, distrugge tutto e cerca di saltare dal finestrino (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un passeggero ha letteralmente preso d’assalto la cabina di pilotaggio di un jet dell’American Airlines danneggiandolo e tentando di arrampicarsi fuori dal finestrino prima di essere arrestato Attimi di paura in un aeroporto dell’Honduras durante la fase di imbarco a bordo di un aereo dell’American Airlines con destinazione Miami, Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unha letteralmente preso d’assalto ladidi un jet dell’American Airlines danneggiandolo e tentando di arrampicarsi fuori dalprima di essere arrestato Attimi di paura in un aeroporto dell’Honduras durante la fase di imbarco a bordo di undell’American Airlines con destinazione Miami, Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

lololol18377602 : @GuidoDeMartini non è vero, può prendere un aereo per l'estero e poi andare a roma ???????????? quando la pianteranno con questa follia? - lagiuligg : @nau_1390 Guarda io ero tra i Prelemi ma sono in totale disaccordo con un aereo di coppia! Sono due situazioni comp… - PietroSiffi : @MarcoCantamessa Io ne ho scaricati almeno una trentina, a causa dell’obbligo di GP per viaggiare in aereo. Ma sono… - CHENBAE45959461 : RT @ChiaraaL_: RAGA COMUNQUE È INCREDIBILE: ?SIAMO IN TENDENZA DA UNA SETTIMANA. ?SIAMO RIUSCITI A FARE IL 63% MA NON RIUSCIVAMO A FIN… - _Melaninpoppin_ : RT @ChiaraaL_: RAGA COMUNQUE È INCREDIBILE: ?SIAMO IN TENDENZA DA UNA SETTIMANA. ?SIAMO RIUSCITI A FARE IL 63% MA NON RIUSCIVAMO A FIN… -