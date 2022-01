Fiorentina | orgoglio al Maradona | Napoli travolto 5-2 ai supplementari | segna anche Piatek

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Labatte ilalper 5-2 dopo i tempidi un match rocambolesco, con tre espulsioni, e raggiunge l'Atalanta nei quarti di finale della Coppa Italia. In gol per i viola Vlahovic (40'), poi pari Mertens (43'), torna in vantaggio lacon Biraghi (57') ma Petagna la riacciuffa al 95'. Aiperò i viola in dieci contro nove hanno vita facile e affondano ilcon i gol di Venuti,e Maleh. Nelassente l'infortunato Insigne, mentre in difesa debutta dal primo minuto il nuovo acquisto Tuanzebe. NellaVlahovic titolare, mentre le voci di mercato sul suo conto stanno diventando ormai un coro. L'inizio dellaè ...

Liberoquotidiano.it

... le squadre che partecipano alla Coppa Italia devono avere l'e il furore per tentare di ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Napoli -, tornelli aperti ...Da una parte la consapevolezza di aver sbagliato contro il Toro tutto ciò che poteva essere sbagliato. Dall'altra l'nel rivendicare la stagione comunque ottima della. Vincenzo Italiano quando perde dorme poco e male. Figuriamoci quando la sconfitta è netta come a Torino. "Siamo tutti consapevoli ...LIVORNO. Negli ultimi anni il calciomercato per i tifosi del Livorno era diventato un mezzo incubo. Centinaia di nomi, spesso sconosciuti, trattative che spuntavano fuori come funghi, ma alla fine i c ...Partita ricca di gol al Maradona. La squadra di Italiano va in vantaggio con Vlahovic ma si fa raggiungere subito da Mertens e resta in dieci (rosso a ...