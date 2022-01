Fiorentina eroica | vince a Napoli 2-5 nei supplementari Segna anche Piatek Follia di Dragowski Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Hato il quinto gol, Maleh. C comincio da lui non solo per latura, maperchè è stato il migliore in assoluto della, in una partita in cui la squadra merita l'aggettivo:dopo(2-5), in una partita dov'è che riscatta la vergognosa sconfitta di Torino e le permette di affrontare l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia.capace di tenere il campo in un clima da battaglia. Luciano Spalletti si è dovuto arrendere L'articolo proviene da Firenze Post.