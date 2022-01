Fiorentina, Commisso: “Juventus? Gelosie tra gli Agnelli, nessuno come me in Italia” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine. Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite avrebbero fatto causa a quei figli di p*****a, scusate il linguaggio. Famiglia Agnelli? Ci sono anche Gelosie, è vero. Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri. Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove si trova. Più vivo in questo sport folle, più mi rendo conto di quanto sia incasinato. I tifosi mi amano, ma fino a un ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Laè quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine. Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite avrebbero fatto causa a quei figli di p*****a, scusate il linguaggio. Famiglia? Ci sono anche, è vero. Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in? Non gli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri. Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove si trova. Più vivo in questo sport folle, più mi rendo conto di quanto sia incasinato. I tifosi mi amano, ma fino a un ...

Advertising

Fiorentinanews : #Commisso: '#Gattuso ha chiesto alla #Fiorentina di prendere giocatori rappresentati dal suo procuratore. Non perme… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Il Franchi è la cosa più schifosa che sia mai stata inventata. Ma che storia volete che abbia?'… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Stiamo riflettendo su cosa fare con #Vlahovic. Dovrebbe essere riconoscente al club che lo ha fatto cre… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Sono un animale diverso e se non mi rispettano che vadano a fan****. Le str***** burocratiche mi stanno… - napolista : #Commisso al Financial Times: «In America gli azionisti della #Juve farebbero causa agli #Agnelli» Reportage-inter… -