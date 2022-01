Fiorentina, Commisso: «Agnelli, Gordon e il ragazzo di Suning, nessuno ha fatto come me qui” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rocco Commisso ha parlato al Financial Times: duro attacco sugli altri presidenti in Italia. Le sue parole Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Financial Times. Le sue parole: INVESTIMENTI – «Ci sono anche le gelosie. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon al Milan. Non quel ragazzo di Suning. Sono lì con i soldi degli altri. Qui non c’è nessuno, nessuno come me.» ELUSIONE PAGAMENTI E CONTRATTI – «Questo è un problema che deve essere risolto all’interno del sistema italiano. Dobbiamo sistemare tutte queste stronzate» AZIONI JUVENTUS – «Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roccoha parlato al Financial Times: duro attacco sugli altri presidenti in Italia. Le sue parole Rocco, presidente della, ha parlato al Financial Times. Le sue parole: INVESTIMENTI – «Ci sono anche le gelosie. Perché chi altro haquello che hoio? Non gli. Il nonno, forse, non i nipoti. Nonal Milan. Non queldi. Sono lì con i soldi degli altri. Qui non c’ème.» ELUSIONE PAGAMENTI E CONTRATTI – «Questo è un problema che deve essere risolto all’interno del sistema italiano. Dobbiamo sistemare tutte queste stronzate» AZIONI JUVENTUS – «Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società ...

scuroscuroscuro : RT @sportmediaset: Fiorentina, #Commisso: 'Gattuso voleva giocatori del suo agente, non è nel mio stile'. #SportMediaset - sportmediaset : Fiorentina, #Commisso: 'Gattuso voleva giocatori del suo agente, non è nel mio stile'. #SportMediaset… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Quello che mi sconvolge è che non c'è apprezzamento del nostro operato. Ma io non sono l'americano stup… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic dovrebbe essere riconoscente al club che lo ha portato dove è' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic dovrebbe essere riconoscente al club che lo ha portato dove è' -