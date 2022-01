Fiorentina, Barone: “Vlahovic dica pubblicamente se vuole restare o no” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Posso parlare di ciò che abbiamo discusso da parte nostra, l’ultima volta che c’è stato il presidente le cifre sono diventate quasi il doppio e secondo noi non è stata un’apertura. Due giorni fa ho avuto una conversazione con Dusan, se vuol restare lo dica pubblicamente e firmi. Una città non può aspettare, ma da quel che ho sentito non mi sembra disposto a parlare e quindi noi come società dobbiamo prendere delle decisioni”. Lo ha detto a Mediaset il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a proposito di Dusan Vlahovic e delle voci di mercato che lo riguardano. “Di Dusan se ne parla ogni giorno, ma io vorrei parlare del gruppo – ha proseguito Barone nell’immediato pre partita di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Posso parlare di ciò che abbiamo discusso da parte nostra, l’ultima volta che c’è stato il presidente le cifre sono diventate quasi il doppio e secondo noi non è stata un’apertura. Due giorni fa ho avuto una conversazione con Dusan, se vuolloe firmi. Una città non può aspettare, ma da quel che ho sentito non mi sembra disposto a parlare e quindi noi come società dobbiamo prendere delle decisioni”. Lo ha detto a Mediaset il direttore generale della, Joe, a proposito di Dusane delle voci di mercato che lo riguardano. “Di Dusan se ne parla ogni giorno, ma io vorrei parlare del gruppo – ha proseguitonell’immediato pre partita di Napoli-, match valevole per gli ottavi di finale ...

