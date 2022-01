Fiorentina | Barone | «Se Vlahovic vuole andare via lo dica pubblicamente»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Joe, direttore generale della, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli Joe, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di Napoli-– «Ormai ogni giorno si parla di lui, noi vogliamo parlare del gruppo. E’ stato detto tanto, ci aspettiamo risposte da subito su qual è il futuro. Noi abbiamo i nostri piani». CIFRE ASTRONOMICHE – «Io parlo solo di quello di cui abbiamo discusso. Quando ci siamo visti l’ultima volta le cifre erano quasi il doppio ma non c’è stata apertura. Ho parlato con Dusan stesso e gli ho chiesto di capire cosafare. Seandarsene lo, una città non può aspettare cosafare. Di quello che ho sentito mi sembra non sia ...

CALCIOMERCATO: "Valutiamo qualche prestito, per Amrabat vedremo" Poi abbiamo José Callejon (oggi grande ex della partita del Diego Armando Maradona) e Riccardo Saponara che si ...CALCIOMERCATO: "Valutiamo qualche prestito, per Amrabat vedremo" Con la maglia della sua ultima squadra prima di arrivare a Firenze non solo aveva giocato 121 partite, segnando 11 ...Joe Barone ha parlato a Mediaset prima della partita contro il Napoli, rispondendo in particolare alle domande sul futuro di Vlahovic, intervistato poco prima: "Ormai si parla tutti i giorni ...Alle 18 di quest’oggi, il Napoli si cimenterà allo Stadio Diego Armando Maradona per il suo esordio in Coppa Italia nella gara contro la Fiorentina. Diventa importantissimo per gli azzurri, visti i ta ...