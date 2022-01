Finale di Supercoppa, tensione a bordo campo: Bonucci perde la testa e se la prende con il dirigente nerazzurro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di tensione durante il Finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Juve. Allo scadere del secondo tempo supplementare i nerazzurri siglano il gol della vittoria con Sanchez, che beffa i bianconeri al 120esimo minuto. La gara termina 2-1 a pochi istanti dai calci rigori. Leonardo Bonucci, pronto a entrare per batterne uno della serie Finale, perde la testa e si lascia andare a un momento di nervosismo, prendendosela con il segretario della prima squadra dell’Inter Cristiano Mozzillo, strattonandolo. Ecco le immagini dagli spalti di San Siro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti didurante ildellaItaliana tra Inter e Juve. Allo scadere del secondo tempo supplementare i nerazzurri siglano il gol della vittoria con Sanchez, che beffa i bianconeri al 120esimo minuto. La gara termina 2-1 a pochi istanti dai calci rigori. Leonardo, pronto a entrare per batterne uno della serielae si lascia andare a un momento di nervosismo,ndosela con il segretario della prima squadra dell’Inter Cristiano Mozzillo, strattonandolo. Ecco le immagini dagli spalti di San Siro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

