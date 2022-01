Film del 2022: quali sono le nuove pellicole da vedere? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo due anni decisamente non facili per l’industria cinematografica, nonostante la grande esplosione delle piattaforme di streaming, gli attori sono pronti a tornare al cinema con le loro pellicole dei Film del 2022. Molti sono i titoli già in programmazione, ma ancora di più sono quelli che verranno pubblicati nelle prossime settimane. Ed è proprio per questo che gli esperti del settore iniziano a fare le loro previsioni, soprattutto in vista delle uscite della giornata di oggi. Non a caso, se alcuni Film occupano da diverso tempo i primi posti al Box Office, molto presto quest’ultimi potrebbero essere sorpassati da quelli che sono in arrivo. I Film del 2022 in programmazione e quelli in arrivo al cinema Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo due anni decisamente non facili per l’industria cinematografica, nonostante la grande esplosione delle piattaforme di streaming, gli attoripronti a tornare al cinema con le lorodeidel. Moltii titoli già in programmazione, ma ancora di piùquelli che verranno pubblicati nelle prossime settimane. Ed è proprio per questo che gli esperti del settore iniziano a fare le loro previsioni, soprattutto in vista delle uscite della giornata di oggi. Non a caso, se alcunioccupano da diverso tempo i primi posti al Box Office, molto presto quest’ultimi potrebbero essere sorpassati da quelli chein arrivo. Idelin programmazione e quelli in arrivo al cinema Il ...

Advertising

makkox : Tibbs :,( uno dei miei film del cuore. - RobertoLocate14 : RT @paradisoa1: Ci vuole il film del cuore,la canzone del cuore e il panorama di Napoli del cuore. - gabree1210 : Che merda la Marvel quest’anno solo film del cazzo ma chi minchia è andato a vedere al cinema Shang Chi, la monnezza dio cane - EraldoFR : Khonsu era probabilmente considerato un terrificante dio che trucidava i nemici del faraone per poi estrarne le vis… - sambucaproblems : Ultimi momenti per dire le mie teorie su scream e dico che secondo me Jenna Ortega non è la opening kill del film. -