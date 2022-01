Festa di Sant’Antuono, maratona Avpn in streaming per celebrare la pizza napoletana nel mondo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La partenza è prevista per lunedì 17 Gennaio, quando avverrà l’accensione del fuoco di Sant’Antuono, presso la sede Avpn di Capodimonte di Napoli alle 00:00 (orario italiano) ad opera del consigliere direttivo Paolo Surace. La giornata, dedicata al Santo Patrono protettore dei pizzaiuoli, vedrà l’avvio di una maratona di 24 ore che si svolgerà attraverso una serie di masterclass. Saranno 22 gli appuntamenti distribuiti in tutti i continenti, una no stop per raccontare uno dei prodotti più diffusi e conosciuti al mondo. Sono queste le premesse per la seconda edizione del “Vera pizza Day”, organizzata da Avpn, Associazione Verace pizza napoletana, che propone un vero e proprio “viaggio” nel pianeta con ben 15 Paesi coinvolti in incontri, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) La partenza è prevista per lunedì 17 Gennaio, quando avverrà l’accensione del fuoco di, presso la sededi Capodimonte di Napoli alle 00:00 (orario italiano) ad opera del consigliere direttivo Paolo Surace. La giornata, dedicata al Santo Patrono protettore deiiuoli, vedrà l’avvio di unadi 24 ore che si svolgerà attraverso una serie di masterclass. Saranno 22 gli appuntamenti distribuiti in tutti i continenti, una no stop per raccontare uno dei prodotti più diffusi e conosciuti al. Sono queste le premesse per la seconda edizione del “VeraDay”, organizzata da, Associazione Verace, che propone un vero e proprio “viaggio” nel pianeta con ben 15 Paesi coinvolti in incontri, ...

