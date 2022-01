“Farfalle”, il brano di Sangiovanni a Sanremo disponibile per il pre save (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Farfalle” è il brano di Sangiovanni in gara a Sanremo 2022 ed è disponibile in pre save da oggi 13 gennaio a questo link. Nel singolo Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale.“Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. “Farfalle” è un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont. Sangiovanni nel 2021 ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) “” è ildiin gara a2022 ed èin preda oggi 13 gennaio a questo link. Nel singoloracconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale.“Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. “” è undal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.nel 2021 ha ...

Advertising

IlContiAndrea : La copertina di #Farfalle il brano che #Sangiovanni presenterà a #Sanremo2022 - medicojunghiano : RT @IlContiAndrea: La copertina di #Farfalle il brano che #Sangiovanni presenterà a #Sanremo2022 - YolBlog : SANGIOVANNI – da oggi in pre-save il brano FARFALLE in gara a Sanremo 2022 - Sangio_Giulia_ : RT @amicii_news: Ecco la copertina di “#Farfalle” il brano che #Sangiovanni presenterà a #Sanremo2022 ?? - SMSNEWSOFFICIAL : #SANGIOVANNI : “Farfalle”, brano in gara a @SanremoRai 2022, dal 13 gennaio in pre-save -