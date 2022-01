Famoso TikToker muore a soli 28 anni: è stato strangolato dal fidanzato? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rory Teasley, noto creatore di contenuti di Tik Tok, è morto all’età di 28 anni. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, sembra che ad uccidere il 28enne sia stato il suo compagno dopo una discussione scoppiata sul popolare videogioco Overwatch. La polizia ha trovato il TikToker all’interno di un appartamento a Pontiac, nel Michigan, giovedì sera. Dato lo stato di incoscienza, Rory Teasley è stato subito portato in ospedale dove è stato dichiarato morto dai medici. LEGGI ANCHE => Addio a CyberMax, star di TikTok: il cordoglio dei fan e il mistero sulla morte In seguito alle prime indagini, gli agenti sostengono che il fidanzato della star online, Docquen Jovo Watkins, lo avrebbe strangolato dopo una discussione su Overwatch. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rory Teasley, noto creatore di contenuti di Tik Tok, è morto all’età di 28. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, sembra che ad uccidere il 28enne siail suo compagno dopo una discussione scoppiata sul popolare videogioco Overwatch. La polizia ha trovato ilall’interno di un appartamento a Pontiac, nel Michigan, giovedì sera. Dato lodi incoscienza, Rory Teasley èsubito portato in ospedale dove èdichiarato morto dai medici. LEGGI ANCHE => Addio a CyberMax, star di TikTok: il cordoglio dei fan e il mistero sulla morte In seguito alle prime indagini, gli agenti sostengono che ildella star online, Docquen Jovo Watkins, lo avrebbedopo una discussione su Overwatch. ...

