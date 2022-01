Fabrizio Pregliasco, l’importante annuncio poco fa: “Non fatelo mai se usate una mascherina FFP2” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Obbligatorie sui mezzi pubblici e in diversi luoghi al chiuso, le mascherine FFP2 sono sempre più diffuse, ma non tutti le usano correttamente. Per questo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'università Statale di Milano, ribadisce all'Adnkronos Salute, le regole fondamentali. «Intanto va ricordato - ammonisce l'esperto - che la FFP2 va gettata dopo 6-8 ore di utilizzo: non è un dispositivo di protezione riutilizzabile. Invenzioni caserecce come spruzzarle di disinfettante e poi metterle all'aria potrebbero danneggiarle rendendole inefficaci: meglio buttarle via dopo una giornata di utilizzo». Ovviamente, come anche la chirurgica, la FFP2 va indossata in modo che copra interamente naso e bocca «e se passa l'aria dai lati - ricorda il medico - dobbiamo stringere un pò gli ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 gennaio 2022) Obbligatorie sui mezzi pubblici e in diversi luoghi al chiuso, le mascherinesono sempre più diffuse, ma non tutti le usano correttamente. Per questo il virologo, docente di Igiene all'università Statale di Milano, ribadisce all'Adnkronos Salute, le regole fondamentali. «Intanto va ricordato - ammonisce l'esperto - che lava gettata dopo 6-8 ore di utilizzo: non è un dispositivo di protezione riutilizzabile. Invenzioni caserecce come spruzzarle di disinfettante e poi metterle all'aria potrebbero danneggiarle rendendole inefficaci: meglio buttarle via dopo una giornata di utilizzo». Ovviamente, come anche la chirurgica, lava indossata in modo che copra interamente naso e bocca «e se passa l'aria dai lati - ricorda il medico - dobbiamo stringere un pò gli ...

