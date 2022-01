F1, analisi della Fia sul GP di Abu Dhabi 2021: i risultati il 18 marzo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Attraverso una nota, il nuovo presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ha comunicato di aver cominciato un’analisi approfondita in merito a quanto accaduto nel Gran Premio di Abu Dhabi 2021. L’ultima gara della scorsa stagione di Formula 1 è stata infatti piena di controversie e le polemiche sono andate avanti per molto tempo; la Fia, dunque, vuole vederci chiaro. Il presidente, inoltre, “ha avuto un confronto con tutti i team” ed ha annunciato che, tra le novità in vista del prossimo Mondiale, spicca anche l’uso della safety-car. L’esito di quest’analisi verrà resa nota il 18 marzo, in occasione del Consiglio mondiale che si terrà in Bahrain. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Attraverso una nota, il nuovo presidenteFia Mohammed Ben Sulayem ha comunicato di aver cominciato un’approfondita in merito a quanto accaduto nel Gran Premio di Abu. L’ultima garascorsa stagione di Formula 1 è stata infatti piena di controversie e le polemiche sono andate avanti per molto tempo; la Fia, dunque, vuole vederci chiaro. Il presidente, inoltre, “ha avuto un confronto con tutti i team” ed ha annunciato che, tra le novità in vista del prossimo Mondiale, spicca anche l’usosafety-car. L’esito di quest’verrà resa nota il 18, in occasione del Consiglio mondiale che si terrà in Bahrain. SportFace.

