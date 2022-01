Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Evergrande, obbligazionisti accordano proroga rimborso: Il gigante dell’immobiliare cinese Evergr… -

Ultime Notizie dalla rete : Evergrande obbligazionisti

Agenzia Nova

Pechino, 13 gen 16:29 - Il gigante dell'immobiliare cineseha raggiunto un accordo con glisu un bond onshore da 707,52 milioni di dollari...? Solo la punta dell'iceberg Ma attenzione, i nomi dei gruppi in difficoltà sono ... ha chiesto aglidi accettare un ritardo di sei mesi alla scadenza di rimborso per 725 ...Nella fabbrica del mondo c’è qualcosa che non va. Xi Jin ping ha fatto una diagnosi corretta, ma ha prescritto un rimedio controverso: rafforzare ...Shimao è risultato inadempiente su un prestito di 101 milioni di dollari, mentre Guangzhou R&F Properties cerca un accordo in extremis con i creditori. E domani Evergrande farà lo stesso su un bond in ...