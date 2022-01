Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di giovedì 13 gennaio 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 11 Gennaio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 39 40 44 58 10 Cagliari: 1 62 88 75 81 Firenze: 58 8 90 80 33 Genova: 28 62 79 77 31 Milano: 4 55 46 72 25 Napoli: 79 23 72 35 21 Palermo: 4 60 79 24 25 Roma: 7 64 29 61 47 Torino: 12 1 35 90 9 Venezia: 19 64 87 78 2 Nazionale: 14 11 73 62 80 Estrazioni del Lotto di Lunedì 10 Gennaio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 6 (94) 37 (67) 78 (60) 60 (56) 4 (49) Cagliari: 71 (102) 28 (73) ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022)deldi Martedì 11 Gennaio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 39 40 44 58 10 Cagliari: 1 62 88 75 81 Firenze: 58 8 90 80 33 Genova: 28 62 79 77 31 Milano: 4 55 46 72 25 Napoli: 79 23 72 35 21 Palermo: 4 60 79 24 25 Roma: 7 64 29 61 47 Torino: 12 1 35 90 9 Venezia: 19 64 87 78 2 Nazionale: 14 11 73 62 80deldi Lunedì 10 Gennaio 2022 Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 6 (94) 37 (67) 78 (60) 60 (56) 4 (49) Cagliari: 71 (102) 28 (73) ...

