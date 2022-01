Eric Bailly: il Milan ci prova per il difensore dello United (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo aver corteggiato invano Botman e Diallo, il Milan sta ora sondando il profilo di Eric Bailly, 27enne difensore centrale del Manchester United in scadenza di contratto nel 2024. La sponda per i rossoneri potrebbe arrivare dalla volontà dello stesso giocatore di trasferirsi altrove per avere più continuità, visto gli appena 478 minuti collezionati tra Premier League e coppe. Il Milan piomba su Bailly? Pur sapendo di dover intervenire nel reparto difensivo, falcidiato da infortuni e Covid, i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo per il centrale dello United, ma la sensazione è che sia lui il candidato principale anche per condizioni economiche vantaggiose, dato che il suo ingaggio rientra nei parametri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo aver corteggiato invano Botman e Diallo, ilsta ora sondando il profilo di, 27ennecentrale del Manchesterin scadenza di contratto nel 2024. La sponda per i rossoneri potrebbe arrivare dalla volontàstesso giocatore di trasferirsi altrove per avere più continuità, visto gli appena 478 minuti collezionati tra Premier League e coppe. Ilpiomba su? Pur sapendo di dover intervenire nel reparto difensivo, falcidiato da infortuni e Covid, i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo per il centrale, ma la sensazione è che sia lui il candidato principale anche per condizioni economiche vantaggiose, dato che il suo ingaggio rientra nei parametri ...

