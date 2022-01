Enrico Mentana, l’addio al TG5 che ha fatto la storia: il video stupisce (Di giovedì 13 gennaio 2022) Enrico Mentana è uno dei giornalisti più importanti. Alcune sue esternazioni hanno fatto la storia della televisione. Come in questo caso. Enrico Mentana (GettyImages)Il mondo del giornalismo è davvero ampio e da spazio a tutti. Non sono in molti, però, ad arrivare al grande pubblico. Il percorso che li conduce tra le più grandi penne di sempre non è semplice. Per arrivare ad un punto elevato c’è bisogno di tempo e di lavoro. Dedizione e professionalità sono, probabilmente, i due aspetti da tener in maggior considerazione. In questo quadro rientra perfettamente la figura di Enrico Mentana. Ormai è conosciuto davvero da tutti e, molto spesso, sul web vengono condivise alcune sue immagini storiche. La sua carriera è stata intensissima ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)è uno dei giornalisti più importanti. Alcune sue esternazioni hannoladella televisione. Come in questo caso.(GettyImages)Il mondo del giornalismo è davvero ampio e da spazio a tutti. Non sono in molti, però, ad arrivare al grande pubblico. Il percorso che li conduce tra le più grandi penne di sempre non è semplice. Per arrivare ad un punto elevato c’è bisogno di tempo e di lavoro. Dedizione e professionalità sono, probabilmente, i due aspetti da tener in maggior considerazione. In questo quadro rientra perfettamente la figura di. Ormai è conosciuto davvero da tutti e, molto spesso, sul web vengono condivise alcune sue immagini storiche. La sua carriera è stata intensissima ...

Advertising

VitaCarmine : RT @matt1news: ENRICO 'NESSUNO SPAZIO AI NOVAX' #MENTANA POSITIVO AL COVIS (ISABELLA) - FlavioIsernia : RT @EmilioCarelli: Trent’anni fa nasceva il #Tg5. Ricordo la nostra #emozione, il desiderio di offrire agli #italiani un #telegiornale nuov… - TvCircle1 : RT @giusbrindisi: Buon compleanno al #Tg5. Trenta anni son passati in fretta. Tanti Auguri al direttore @cjmimun ma anche a Enrico Mentana… - _Alessio_88 : In occasione dei 30 anni del #TG5 metto quella che per me è una foto iconica del TG, Enrico Mentana al centro con L… - LordKry81 : RT @giusbrindisi: Buon compleanno al #Tg5. Trenta anni son passati in fretta. Tanti Auguri al direttore @cjmimun ma anche a Enrico Mentana… -