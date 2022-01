Energia: Spada (Assolombarda), 'imprese stozzate da prezzi, urgente intervenire' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "A noi serve una strategia di politica industriale che limiti gli effetti del caro Energia nel breve termine. E abbiamo la necessità che i nostri giacimenti di gas siano maggiormente valorizzati, per bilanciare i prezzi, e che ci siano agevolazioni fiscali". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Assolombarda e Sace. "Francia e Germania stanno affrontando la questione con una strategia di politica industriale mirata, mentre il governo italiano ha stanziato finora circa 8 miliardi di euro rivolgendosi principalmente alle famiglie e alle piccole aziende in difficoltà", ha spiegato. "La vera emergenza" che stanno affrontando le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "A noi serve una strategia di politica industriale che limiti gli effetti del caronel breve termine. E abbiamo la necessità che i nostri giacimenti di gas siano maggiormente valorizzati, per bilanciare i, e che ci siano agevolazioni fiscali". Lo ha detto il presidente di, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione cone Sace. "Francia e Germania stanno affrontando la questione con una strategia di politica industriale mirata, mentre il governo italiano ha stanziato finora circa 8 miliardi di euro rivolgendosi principalmente alle famiglie e alle piccole aziende in difficoltà", ha spiegato. "La vera emergenza" che stanno affrontando le ...

Advertising

TV7Benevento : Energia: Spada (Assolombarda), 'imprese stozzate da prezzi, urgente intervenire'... - PeppeMignanelli : RT @france_bis: @chiccotesta Per coerenza Verdi e ambientalisti à la carte dovrebbero sostenere a spada tratta il rifiuto di importare ener… - lNUPlNO : @pwnnacotta kore tu invece mi dai energia da fatui pyro con la spada ci tenevo a dirtelo - nemiroski : RT @france_bis: @chiccotesta Per coerenza Verdi e ambientalisti à la carte dovrebbero sostenere a spada tratta il rifiuto di importare ener… - RobertoSignore7 : RT @france_bis: @chiccotesta Per coerenza Verdi e ambientalisti à la carte dovrebbero sostenere a spada tratta il rifiuto di importare ener… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Spada Dallo stato di diritto all'energia: s'è rotto il blocco di Visegrad ... Orbán ne ha trovato uno nuovo in quello russo, anch'esso protetto a spada tratta dagli attacchi ... accusata di aver volutamente alzato i prezzi dell'energia. Quando vennero chiusi i rubinetti, il ...

Dallo stato di diritto all'energia: s'è rotto il blocco di Visegrad (di L. Santucci) ... Orbán ne ha trovato uno nuovo in quello russo, anch'esso protetto a spada tratta dagli attacchi ... accusata di aver volutamente alzato i prezzi dell'energia. Quando vennero chiusi i rubinetti, il ...

Energia: Spada (Assolombarda), 'imprese stozzate da prezzi, urgente intervenire' Affaritaliani.it Energia: Spada (Assolombarda), 'imprese stozzate da prezzi, urgente intervenire' Milano, 13 gen. "A noi serve una strategia di politica industriale che limiti gli effetti del caro energia nel breve termine. E abbiamo la necessità che i nostr ...

Saxa Gres (A2A) ferma la produzione Lo shock energetico continua a pesare come una spada di damocle sull'industria italiana, mettendo in difficoltà una buona fetta dei comparti energy intensive. Tra questi spicca ...

... Orbán ne ha trovato uno nuovo in quello russo, anch'esso protetto atratta dagli attacchi ... accusata di aver volutamente alzato i prezzi dell'. Quando vennero chiusi i rubinetti, il ...... Orbán ne ha trovato uno nuovo in quello russo, anch'esso protetto atratta dagli attacchi ... accusata di aver volutamente alzato i prezzi dell'. Quando vennero chiusi i rubinetti, il ...Milano, 13 gen. "A noi serve una strategia di politica industriale che limiti gli effetti del caro energia nel breve termine. E abbiamo la necessità che i nostr ...Lo shock energetico continua a pesare come una spada di damocle sull'industria italiana, mettendo in difficoltà una buona fetta dei comparti energy intensive. Tra questi spicca ...