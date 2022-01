Energia, i colossi della finanza scrivono ai paesi europei: “Sbagliato includere il gas tra le fonti verdi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Institutional Investors Group on Climate Change (Iigcc), associazione che raggruppa colossi del risparmio gestito che intendono supportare la transizione verde con le loro scelte di investimento, hanno inviato una lettera aperta ai paesi europei per chiedere che il gas non venga incluso nella cosiddetta tassonomia verde. Si tratta della lista delle fonti che l’Europa ritiene meritevoli di ricevere sussidi e finanziamenti nell’ambito delle strategie di riduzione delle emissioni di Co2. I membri di Iigcc gestiscono nel complesso fondi per 49mila miliardi di euro. Ne fanno parte 360 tra fondi, fondi pensione, società di gestione del risparmio. Tra i nomi di spicco ci sono colossi come Fidelity, Allianz, Amundi, Hsbc. Goldman Sachs e State Street. IIGCC has published an open letter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Institutional Investors Group on Climate Change (Iigcc), associazione che raggruppadel risparmio gestito che intendono supportare la transizione verde con le loro scelte di investimento, hanno inviato una lettera aperta aiper chiedere che il gas non venga incluso nella cosiddetta tassonomia verde. Si trattalista delleche l’Europa ritiene meritevoli di ricevere sussidi e finanziamenti nell’ambito delle strategie di riduzione delle emissioni di Co2. I membri di Iigcc gestiscono nel complesso fondi per 49mila miliardi di euro. Ne fanno parte 360 tra fondi, fondi pensione, società di gestione del risparmio. Tra i nomi di spicco ci sonocome Fidelity, Allianz, Amundi, Hsbc. Goldman Sachs e State Street. IIGCC has published an open letter ...

