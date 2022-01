Energia | Grillo | governo in Ue si opponga al nucleare

Advertising

beppe_grillo : Introdurre all'interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gas fossile e da #nucleare è foll… - Caligola14 : @beppe_grillo Importantissime le rinnovabili, ma se utilizzassimo solo quelle in una notte senza vento il paese pot… - iuvinale_n : RT @aishyte: @beppe_grillo Quale energia pulita? Solare. Insufficiente. Fusione nucleare. Fra un secolo. Idroelettrica, piove sempre meno… - aishyte : @beppe_grillo Quale energia pulita? Solare. Insufficiente. Fusione nucleare. Fra un secolo. Idroelettrica, piove…

La transizione all'pulita è l'unica strada da percorrere!". Lo scrive su twitter Beppeallegando un articolo del senatore Gianni Girotto in cui si parla della mozione M5s "per dire no ...Roma, 13 gen 11:29 - Introdurre all'interno della tassonomia verde europea la produzione dida gas fossile e da nucleare "è folle", scrive su Twitter..."Introdurre all'interno della tassonomia verde europea la produzione di energia da gas fossile e da nucleare è folle. Il Governo deve opporsi, in tutte le opportune sedi a livello europeo. La transizi ...Ascolta di Gianni Girotto – Il Governo deve opporsi, in tutte le opportune sedi a livello europeo, all’Atto delegato complementare su nucleare e gas naturale e valutare se vi siano elementi per contes ...