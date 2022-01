Elmas: “Vogliamo passare il turno, sono agevolato per un motivo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eljif Elmas, intervistato ai microfoni di Mediaset nel prepartita della gara di Coppa Italia allo stadio Maradona contro la Fiorentina, ha così suonato la carica:“Veniamo da due partite importanti, oggi sarà difficile, affrontiamo una squadra forte . La Coppa Italia è una competizione importante e speriamo di fare bene.” Foto: by Mediaset- Napoli Un elogio poi ai suoi compagni di reparto: “In attacco abbiamo tutti giocatori forti, per me è troppo facile giocare con loro, sono agevolato” Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eljif, intervistato ai microfoni di Mediaset nel prepartita della gara di Coppa Italia allo stadio Maradona contro la Fiorentina, ha così suonato la carica:“Veniamo da due partite importanti, oggi sarà difficile, affrontiamo una squadra forte . La Coppa Italia è una competizione importante e speriamo di fare bene.” Foto: by Mediaset- Napoli Un elogio poi ai suoi compagni di reparto: “In attacco abbiamo tutti giocatori forti, per me è troppo facile giocare con loro,” Domenico Visone

