Elio Germano su America Latina | “Parliamo di una mascolinità pericolosa per la società”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La video intervista a, protagonista di, thriller dei fratelli D'Innocenzo presentato in concorso a Venezia 78, in sala dal 13 gennaio. A nemmeno un anno di distanza da Favolacce (2020), premiato al festival di Berlino per la migliore sceneggiatura, i fratelli D'Innocenzo edsi sono ritrovati a un'altra rassegna cinematografica con un nuovo film girato insieme: presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,esce nelle sale il 13 gennaio. Laddove Favolacce è un film corale, con le storie di molti personaggi che si intrecciano,si concentra invece soprattutto su un personaggio, Massimo. Dentista di ...