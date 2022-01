Elezioni presidente della Repubblica, la Granato: 'Berlusconi mi ha chiamata, si è presentato come il signore del bunga bunga' (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Sono il signore del bunga bunga'. Così si sarebbe presentato Silvio Berlusconi in una telefonata alla senatrice del gruppo Misto Bianca Laura Granato che racconta l'intera chiamata a Un Giorno da ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Sono ildel'. Così si sarebbeSilvioin una telefonata alla senatrice del gruppo Misto Bianca Laurache racconta l'interaa Un Giorno da ...

