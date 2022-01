Elezioni | Mollicone | ' collegio Roma centro merita deputato come Matone'

(Di giovedì 13 gennaio 2022), 13 gen. (Adnkronos) - "Siamo al fianco di Simonetta, candidata deldestra unito allesuppletive per la Camera che interesseranno il 16 gennaio il1. La sinistra ha lasciato ilstorico e i territori dei municipi delin completo degrado e insicurezza. Un seggio, quello di, usato'autobus' dalla sinistra, prima con Gentiloni e poi con Gualtieri, che mai hanno portato le istanze dei cittadini nelle sedi parlamentari". Lo afferma Federicodi Fratelli d'Italia e componente dell'esecutivono del partito. "Le sacche di insicurezza del quadrante Esquilino, la ...

