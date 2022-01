Elezione Presidente della Repubblica: Berlusconi non molla la candidatura (Di giovedì 13 gennaio 2022) Elezione Presidente della Repubblica: secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, Silvio Berlusconi sembra deciso a portare avanti fino all’ultimo la sua candidatura per il Colle. In vista del 24 gennaio, primo giorno di votazioni, si pensa a come “proteggere” i grandi elettori dal rischio contagio. Elezione Presidente della Repubblica: Berlusconi tira dritto per il Colle Elezione Presidente della Repubblica: secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, Silvio Berlusconi non solo conferma la sua candidatura al Colle ma alza addirittura ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 13 gennaio 2022): secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, Silviosembra deciso a portare avanti fino all’ultimo la suaper il Colle. In vista del 24 gennaio, primo giorno di votazioni, si pensa a come “proteggere” i grandi elettori dal rischio contagio.tira dritto per il Colle: secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, Silvionon solo conferma la suaal Colle ma alza addirittura ...

