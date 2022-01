Elezione del presidente della Repubblica: il consiglio regionale della Puglia sceglie i tre grandi elettori Oggi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il consiglio regionale pugliese sceglie Oggi i tre che dal 24 gennaio saranno a Montecitorio per l’Elezione del presidente della Repubblica. Come ogni regione anche la Puglia nomina tre grandi elettori (fa eccls Valle d’Aosta con uno). Sarà verosimilmente fatta una scelta di tipo istituzionale: presidente della giunta, presidente e vicepresidente del consiglio regionale. Due di maggioranza ed uno di opposizione, dal punto di vista politico. L'articolo Elezione del presidente della ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilpugliesei tre che dal 24 gennaio saranno a Montecitorio per l’del. Come ogni regione anche lanomina tre(fa eccls Valle d’Aosta con uno). Sarà verosimilmente fatta una scelta di tipo istituzionale:giunta,e vicedel. Due di maggioranza ed uno di opposizione, dal punto di vista politico. L'articolodel...

Advertising

Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci ‘sfiduciato’ nel voto sui delegati all’elezione del capo dello Stato: ora minaccia le dimissioni.… - LuigiBrugnaro : Come @coraggio_italia abbiamo approvato un documento all’unanimità per un patto politico che porti: all’elezione de… - marieta99044909 : @EmiliaBalestri1 Si, ma secondo me è un'atteggiamento obbligato dalla prossimità dell'elezione del PDR. - spartacvs : @flayawa tu hai mai visto un'elezione del PdR dove prima si era 'indovinato' chi avrebbe vinto? Quelli che vengono… -