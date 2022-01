Elettra Lamborghini avrà una statua finalmente | sarà la prima italiana al Madame Tussauds di Amsterdam

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022)una: i lavori sono cominciati, presto alolandese i fan della cantante potranno ammirare la suadi cera, in tutto il suo splendore. Ci sono tre motivi per cuiproprioad essere lapersonalitàad avere unadi cera aldi. Primo: perché se la merita. Secondo: la sua popolarità in Olanda è largamente aumentata dalla notizia del matrimonio con il dj Afro Jack, originario dei Paesi Bassi. Terzo: l’incrementare dei turisti italiani in Olanda, specialmente nella capitale, degli ultimi anni, ha convinto Quinten Luykx ...