Ecobonus per moto e scooter 2022, riaperte prenotazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ecobonus per moto e scooter 2022, da oggi si riparte. E' infatti riaperta per i concessionari la piattaforma Ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli. Per l'incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Ecobonus moto, scooter e quadricicli elettrici: 20 milioni anche per il 2022 Tra i ciclomotori invece l'effetto è stato più sensibile: nella top 20 dei più venduti (pari a 14.097 pezzi), sono 7 i modelli elettrici, pari a 2.639 unità Confermato lo stanziamento: chi rottama un ...

