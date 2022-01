Ecobonus per moto e scooter 2022: la piattaforma ecobonus.mise.gov.it avvisa che sono riaperte le prenotazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per quanti intenzionati ad acquistare una moto o uno scooter, per muoversi più agilmente fra le vie delle nostre città, torna finalmente l’ecobonus. Lo annuncia la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove, annunciando la disponibilità dell’ecobonus 2022 attraverso la quale, i concessionari, potranno comunicare la loro adesione, rendendo così attiva la prenotazione per gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli. ecobonus moto e scooter: grazie ad uno stanziamento di 150 milioni di euro sarà annualmente disponibile fino al 2026 Ricordiamo che, introdotto dalla legge di bilancio 2021, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per quanti intenzionati ad acquistare unao uno, per muoversi più agilmente fra le vie delle nostre città, torna finalmente l’. Lo annuncia la.gov.it dove, annunciando la disponibilità dell’attraverso la quale, i concessionari, potranno comunicare la loro adesione, rendendo così attiva la prenotazione per gli incentivi destinati all’acquisto di ciclori ecicli.: grazie ad uno stanziamento di 150 milioni di euro sarà annualmente disponibile fino al 2026 Ricordiamo che, introdotto dalla legge di bilancio 2021, ...

