“Ecco la casa del diavolo”: cosa si nasconde dietro questa abitazione tutta nera (sia dentro che fuori). Parla la proprietaria (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La mia casa è completamente nera dentro e fuori e la chiamano la casa del diavolo”. La signorina Victoria Cuje ha raccontato al Mirror la sua “emarginazione” sociale causata dalla sua passione per il colore nero. Passione che si è talmente sviluppata tanto da dipingere la sua prima casa di nero sia nelle mura esterne che in quelle interne. La casa a un piano si trova a Baltimora nel Maryland e fino a tre anni fa quando la 28enne l’aveva acquistata era in mattoni rossi. Le dicerie sarebbero iniziate quando alcuni passanti avrebbero filmato la fetta di edificio commentando: “Ecco la casa del diavolo”. In realtà la casa della Cuje è arredata, almeno questo si vede nelle foto online, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La miaè completamentee la chiamano ladel”. La signorina Victoria Cuje ha raccontato al Mirror la sua “emarginazione” sociale causata dalla sua passione per il colore nero. Passione che si è talmente sviluppata tanto da dipingere la sua primadi nero sia nelle mura esterne che in quelle interne. Laa un piano si trova a Baltimora nel Maryland e fino a tre anni fa quando la 28enne l’aveva acquistata era in mattoni rossi. Le dicerie sarebbero iniziate quando alcuni passanti avrebbero filmato la fetta di edificio commentando: “ladel”. In realtà ladella Cuje è arredata, almeno questo si vede nelle foto online, con ...

Advertising

FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - borghi_claudio : @Gmm59093395 Ecco. Poi però non vi lamentate se gli altri se ne battono il belino del VOSTRO problema. Ma ve lo pi… - MyITMedia : RT @CorriereAlpi: Alla scuola media Marsilio della Guizza, a Padova, si sperimenta una nuova forma di relazione con chi è in dad. Il “Geniu… - Beautif42601711 : @rainbow20202020 Se è così perché quelle 4 false lo anno spinto al muro lui educato non ama fare battaglie ha prefe… - mattinodipadova : Alla scuola media Marsilio della Guizza, a Padova, si sperimenta una nuova forma di relazione con chi è in dad. Il… -