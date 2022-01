Eboli | presi i presunti autori di tre furti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – I carabinieri della Stazione dihanno denunciato in stato di libertà due ragazzi italiani di, rispettivamente di 29 e 32 anni, per furto aggravato in concorso ai danni di tre esercizi commerciali della città. In particolare, i due sono ritenuti glideiperpetrati nei giorni scorsi presso una pizzeria, un bar ed un negozio di detersivi, nel corso del quale era stato asportato denaro contante dai registratori di cassa dopo aver forzato le saracinesche d’ingresso delle attività commerciali. I due sono stati identificati dai Carabinieri anche grazie ai sistemi di video sorveglianza presenti all’interno dei negozi. Indagini ancora in corso per i rimanentiperpetrati. Sei in totale i colpi messi a segno nelle ultime ...