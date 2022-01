“É sempre mezzogiorno” | paglia e fieno al sugo di prosciutto di Chloe Facchini

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Inizio d’anno movimentato per, che adesso intende cominciare il 2022 con il piede giusto, almeno in cucina, preparando un piatto emiliano. Vediamo come preparare le tagliatellealdi. Ingredienti 300 g farina, 3 uova 300 g farina, 2 uova, 50 g spinaci lessati 400 gcrudo, 2 cipolle bianche, 2 foglie di salvia, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g burro, 300 g passata di pomodoro, sale e pepe Procedimento Prepariamo i due impasti. Per l’impasto giallo, lavoriamo la farina con le uova intere fino ad ottenere un impasto liscio. Per l’impasto verde, frulliamo con il mixer ad immersione le uova con gli spinaci lessati e strizzati, quindi uniamo la farina e lavoriamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed ...