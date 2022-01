È morta Ronnie Spector | leader delle Ronettes e icona degli anni Sessanta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Se ne va a 78, iconica, il gruppo musicale divenuto celebre negliper hit come ‘Be My Baby’, ‘Baby I Love You’ e ‘Walking in the Rain’. Una dichiarazione della sua famiglia afferma chesi è spenta “dopo una breve battaglia contro il cancro”. Nata a Manhattan nel 1943 a Manhattan,, al secolo Veronica Yvette Bennett, divenne famosa a soli 18formando il gruppoinsieme alla sorella maggiore Estelle Bennett e alla cugina Nedra Talley. Nel 1968 sposò Phil, pioniere della tecnica di registrazione del “muro di suono”. Sposati per sei ...

La leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come Be My Baby e Baby I love Youdi cancro a 79 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un'icona degli anni '60, aveva formato il gruppo tutto femminile nel 1957 con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina ...Spector, leader del gruppo pop The Ronettes. La cantante, un'icona degli anni '60, aveva 79 anni. Era malata di cancro. Formò la sua band, tutta al femminile, nel 1957 insieme alla ...Nelle sue memorie, Ronnie ha raccontato che Phil era un uomo violento e possessivo ... In seguito la band citò in giudizio l’uomo per diritti d’autore non pagati. Phil Spector è morto in prigione nel ...La cantante, icona degli anni ‘60, aveva formato il gruppo tutto femminile con la sorella e la cugina, lanciando una serie di hit, tra cui “Be My ...