E’ fatta Iervolino ha firmato a Scafati l’acquisto della Salernitana

Advertising

ilpodsport : #Calciomercato Salernitana, inizia l'era Iervolino. Sabatini ds: è fatta #ilpodsport - sportli26181512 : Salernitana, inizia l'era Iervolino. Sabatini ds: è fatta: Prevista la firma dell'atto dal notaio che segnerà uffic… - GazzettaSalerno : Salernitana, è fatta per Sabatini, sarà lui l’uomo di calcio di Iervolino. Dubbi su Colantuono. -

Ultime Notizie dalla rete : fatta Iervolino

... in favore del quale testimoniò anche l'ex sindaco Rosa Russo. All'epoca era come Nonno ... Giorgio Nugnes, purtroppo, non ce l'ha". Quando è entrato in aula per la lettura della sentenza ......portato da Danilo. Il nuovo patron vuole costruire una squadra in grado di lottare dignitosamente, a partire dalle fondamenta: come riportato da 'Sky Sport', è praticamenteper l'...In dieci giorni è cambiata la storia della Salernitana, e forse, di una intera stagione. Prima la nuova società, capitanata dal "Re Mida" Iervolino, che ha dato ...Prevista la firma dell'atto dal notaio che segnerà ufficialmente l'inizio dell'avventura dell'imprenditore campano ...