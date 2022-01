“Dybala non rinnova contratto con la Juve” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Paulo Dybala non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juventus. Questa l’indiscrezione riportata dagli argentini di TyC Sports, secondo i quali la Joya e il suo entourage avrebbero deciso di non rinnovare l’accordo sul quale si lavora da tempo. Il contratto del numero 10 argentino scade il 30 giugno 2022 e il giocatore non intenderebbe accettare le nuove condizioni per il rinnovo proposte dai dirigenti bianconeri. Le trattative condotte negli ultimi mesi sembravano destinate a produrre la fumata bianca. Ora, secondo TyC Sports, il quadro è radicalmente cambiato: a Dybala sarebbero state prospettate nuove condizioni relative alla durata e alle cifre dell’accordo. Il 28enne, quindi, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Paulonon rinnoverà ilin scadenza con lantus. Questa l’indiscrezione riportata dagli argentini di TyC Sports, secondo i quali la Joya e il suo entourage avrebbero deciso di nonre l’accordo sul quale si lavora da tempo. Ildel numero 10 argentino scade il 30 giugno 2022 e il giocatore non intenderebbe accettare le nuove condizioni per il rinnovo proposte dai dirigenti bianconeri. Le trattative condotte negli ultimi mesi sembravano destinate a produrre la fumata bianca. Ora, secondo TyC Sports, il quadro è radicalmente cambiato: asarebbero state prospettate nuove condizioni relative alla durata e alle cifre dell’accordo. Il 28enne, quindi, avrebbe deciso di nonre ilL'articolo proviene ...

