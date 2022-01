(Di giovedì 13 gennaio 2022) Finalla vera. Irresistibile, eccezionale in attacco con i Big Three di Steve Nash che trascinano i compagni, indipendenteda chi siano. I Nets centrano allo United Center la loro ...

Gazzetta_NBA : Durant il braccio, Harden la mente: Brooklyn perfetta a Chicago #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Durant braccio

La Gazzetta dello Sport

L'intesa con Kyrie (passaggio a vuoto nella sua terza gara stagionale, 9 punti con 4/10 al tiro) è ancora da costruire, mae Harden sono stati la locomotiva che ha trasformato i Nets in un ...La formazione dipuò ancora contare sulpesante dell'opposto bulgaro Mitkov, assente nel match di andata, nei giovani Biffi, Chiloiro e in capitan Piazza che avevano chiuso lo scorso ...L'attimo fuggente. Comincia oggi la nuova rubrica di Paolo Condò sui momenti iconici dello sport. Green, infortunato, è entrato in campo per ...