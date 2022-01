Drusilla Foer a Sanremo 2022 fa arrabbiare Pillon: “Festival sempre più LGBT” (e per fortuna) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Finalmente si realizza il sogno di Drusilla Foer, quello di calcare il palcoscenico dell’Ariston approdando a Sanremo 2022 come co-conduttrice. La poliedrica artista, nata dalla mente geniale di Gianluca Gori porterà ironia, eleganza e arte al Festival ma come c’era da immaginarsi, Simone Pillon, senatore leghista, si è scagliato contro la scelta di Amadeus. Drusilla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Finalmente si realizza il sogno di, quello di calcare il palcoscenico dell’Ariston approdando acome co-conduttrice. La poliedrica artista, nata dalla mente geniale di Gianluca Gori porterà ironia, eleganza e arte alma come c’era da immaginarsi, Simone, senatore leghista, si è scagliato contro la scelta di Amadeus.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

