(Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna, come ogni giovedì che si rispetti, l’appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Questa sera, 13, saranno tantissimi gliin studio, molti iche verranno affrontati.13diNel corso della serata, con il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il senatore Maurizio Gasparri (FI) e il Direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, verranno commentati i nuovi numeri di contagi e ospedalizzazioni. Ma non solo. Ultime news anche sulle misure varate dal Governo, con ...

Advertising

zazoomblog : Dritto e Rovescio anticipazioni puntata 13 gennaio 2022: temi servizi e ospiti di stasera - #Dritto #Rovescio… - CorriereCitta : Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 13 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera #13gennaio… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Paolo Del Debbio: la mia linea editoriale è la tv popolare, a Silvio Berlusconi faccio gli auguri per il Quirinale. Draghi re… - tuttotv_info : #DrittoERovescio, anticipazioni e OSPITI di stasera | #Rete4 > - GenteVipNews : Anticipazioni “Dritto e rovescio” ospiti di stasera nella puntata di oggi 12 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Dituttounpop

Su Italia 1 dalle 21.24. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualita' politico - economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. ..., ore 21:20 su Rete 4 Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l'attualità del nostro Paese. Coppa Italia, Milan - Genoa, ore 21:00 su ...Questa sera in televisione, 13 gennaio 2022: Doc-Nelle tue mani 2, partita di calcio Milan-Genoa Cosa andrà in onda questa sera, 13 gennaio, in tv? Diamo ...L’appuntamento è fissato per stasera giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata su Rete 4 quando, dopo un periodo di meritato riposo, è previsto il ritorno in televisione di Dritto e rovescio, il talk sh ...