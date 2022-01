Dramma nel casertano, giovane mamma accusa malore e muore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dramma nel casertano, Vincenza Famiano muore a 32 anni per un malore improvviso. Era in casa insieme alla mamma, il marito e il piccolo che aveva partorito appena un mese fa quando, improvvisamente, si è accasciata a terra. Dramma in casa, Vincenza muore per un malore La donna, originaria di San Nicola La Strada era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022)nel, Vincenza Famianoa 32 anni per unimprovviso. Era in casa insieme alla, il marito e il piccolo che aveva partorito appena un mese fa quando, improvvisamente, si è accasciata a terra.in casa, Vincenzaper unLa donna, originaria di San Nicola La Strada era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

bericomelius : @73737eeu Male così ? Ma se mentre Soleil lo pugnalava, nel dramma dei drammi, lui ha detto: “ ma una una buona pa… - Etnematarepsid : @SKZKIBOU Ma poi dico se nasce l # è xk nel bene o nel male si apprezzano loro, ma questo non vuol dire che debbano… - frsmarco64 : @Pontifex_it Quelli che vivono nel dramma sono i sierati perché non sanno che succederà tra poco tempo - infotommizorzi : RT @PechinoExpress: ?? @tommaso_zorzi è nato e cresciuto a Milano, noto per aver partecipato a “Riccanza” e “Dance dance dance”. @paocaruso… - Nihal884 : Nel frattempo nel gfvip è scoppiato un dramma! -