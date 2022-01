Dramma Maria De Filippi, “Ha perso tutto. Ecco cosa le è successo. Colpa della migliore amica”. Fan sotto choc (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grande batosta per Maria De Filippi che domenica 9 gennaio, ha perso per la prima volta nella gara a colpi di share contro Mara Venier. Dopo la cocente delusione degli ascolti di Barbara D’Urso lo scorso anno col suo Domenica Live, la Mediaset ha deciso di fare un cambio di palinsesto e puntare tutto sulla regina della televisione. Il giorno di festa, così, vede protagonisti i ragazzi della sua scuola per giovani talenti, Amici, alle prese con i professori e i loro giudizi. Dopo un periodo di vacanza, i giovani son tornati a esibirsi ma per la prima volta non sono riusciti a ottenere la completa attenzione del pubblico. Quando Maria De Filippi ha ricevuto la notizia che Amici sarebbe andato in onda di domenica pomeriggio, per prima ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grande batosta perDeche domenica 9 gennaio, haper la prima volta nella gara a colpi di share contro Mara Venier. Dopo la cocente delusione degli ascolti di Barbara D’Urso lo scorso anno col suo Domenica Live, la Mediaset ha deciso di fare un cambio di palinsesto e puntaresulla reginatelevisione. Il giorno di festa, così, vede protagonisti i ragazzisua scuola per giovani talenti, Amici, alle prese con i professori e i loro giudizi. Dopo un periodo di vacanza, i giovani son tornati a esibirsi ma per la prima volta non sono riusciti a ottenere la completa attenzione del pubblico. QuandoDeha ricevuto la notizia che Amici sarebbe andato in onda di domenica pomeriggio, per prima ...

