Dopo la decisione dei giudici Usa | la regina Elisabetta volta le spalle al figlio prediletto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Laè costretta ancora una, e molto a malincuore, a porre l’istituzione della monarchia al di sopra del suo ruolo di madre. E alladeiamericani di chiamare in tribunale a New York il principe Andrea, forse già a settembre, la monarca ha agito subito, privando ildi tutte le sue cariche militare e del titolo di HRH, Sua Altezza Reale. Andrea affronterà, quindi, il processo come un cittadino qualunque. Leggi anche › Buckingham Palace trema: il principe Andrea andrà a processo negli Usa › Il cerchio della giustizia di stringe attorno al principe Andrea, nascosto a ...

Ladella sovrana è arrivata per mezzo di un secco, ma ormai tutt'altro che inatteso ... malgrado le professioni d'innocenza,la pronuncia con cui un giudice Usa ha rigettato ieri l'...... ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residui incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della casa reale in Gran Bretagnaladella giustizia Usa ... Cosa c'entra il caso Epstein con la mossa della famiglia reale e perché il duca di York non può essere più chiamato Sua Altezza. Carlo e la Regina d'accordo ...