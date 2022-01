Dopo il matrimonio finito con Miranda Kerr | Orlando Bloom ci riprova

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Compie 45 anni, attore britannico nato il 13 gennaio 1977 a Canterbury, nel Kent. L’antidivo per eccellenza, famoso per aver interpretato l’elfo Legolas nella saga Il Signore degli Anelli, lo spavaldo Will Turner in Pirati dei Caraibi e l’intrepido Paride in Troy – ruolo che ha ammesso di aver odiato – conserva quell’aria fanciullesca che fa impazzire le donne. Leggi anche › Katy Perry su: «Mi ha aiutata durante la depressione, è l’uomo perfetto per me», evoluzione di un sex symbol ...