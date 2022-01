Doogee V20 | data e prezzo finalmente svelati

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il nuovissimoV20 èin dirittura d’arrivo e in questo articolo andremo a vedere lae ildi questo smartphonefin dalla sua fondazione nel 2013 si è impegnata per fornire dei prodotti validi agli utenti. Oggiha svelato lad’uscita e il relativodell’ultimo arrivato in famiglia, ilV20. Scopriamo insieme quando arriverà questo nuovo smartphone e vediamone tutte le caratteristiche che lo renderanno, a detta della società, il miglior rugged phone in circolazione sul mercato. Ecco tutti i dettagli sullae ildel nuovoV20 Il telefono è dotato di ben due display. Quello principale è un pannello Samsung ...

Torna in campo smartphone rugged uno dei brand più apprezzati,, e lo fa con la presentazione del nuovo terminale, che sarà disponibile al pre ordine a partire dal 21 febbraio. Stupirà tutti: è dotato di funzionalità che non ci si aspetterebbe da uno smartphone rugged. Il dispositivo sarà il primo ...Finalmente conosciamo il prezzo e la data di lancio:sarà disponibile in preordine su Aliexpress a partire dal 21 febbraio a 399 dollari, ma le prime 1000 unità saranno in offerta a 299 dollari. Dopo le ultime indiscrezioni , che hanno ...Il nuovissimo Doogee V20 è finalmente in dirittura d'arrivo e in questo articolo andremo a vedere la data e il prezzo di questo smartphone.Doogee V20 è il primo rugged phone con Second Display ed è vicino al debutto: ecco i dettagli sulla data d'uscita ed il prezzo.