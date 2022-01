Domeniche bestiali – L’Arsenio Lupin di Roma | le paranoie del Re Sole che odiava la luce e lo sputo da fuori area

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Diciamocelo: essere di nuovo qui a fare i conti con blocco dei campionati a data da destinarsi, niente tackle, niente roba tirata in campo, è più triste di un campo di terza categoria in erba sintetica. Ma non demordiamo, neanche stavolta: il calcio pane e salame è bello e abbondante, e la nostra dispensa ricca. Ripeschiamo ciò che abbiamo conservato nei mesi, per sovrabbondanza, e attingiamo dal sempre vasto patrimonio che arriva dall’estero e dai social… o addirittura dal 1700.resiste. I GESTI BELLI – Quanto è bello fare una cosa stupida? Tanto, o almeno a noi piace tanto. Ad esempio, cosa fa un tifoso del City che vede un fotografo a bordocampo con la pettorina gialla e la scritta “Press” (Stampa) dietro? Va lì e pigia, con un dito sulla scritta. Il fotografo lo guarda confuso e chiede al tifoso cosa voglia…con l’autore del ...

Periodo di tradizioni, il Natale : l'albero, le ricette delle nonne, il panettone, i bimbi festanti. E anche per le Domeniche bestiali le tradizioni sono importantissime. E alle uova, al burro, alla farina e al lievito che servono per un panettone perfetto noi sostituiamo gli ingredienti per una domenica bestiale ...