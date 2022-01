Djokovic tra bugie e vaccino | perché gli sponsor del tennista non si schierano?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Da Lacoste ad Asics a Peugeot, i brand che hanno scelto il campione serbo come testimonial sono chiusi da giorni in un ...

La Repubblica

...trovare appunto. Nella metà inferiore un possibile quarto di finale fra il norvegese Casper Ruud e il greco Stefanos Tsitsipas (Jannik Sinner permettendo) e un ipotetico derby russo...... ma non è detto che non sia una strategia per trascinare il caso il più a ridosso possibile dell'inizio del torneo, fissato per la notte (ora italiana)domenica e lunedì., forte del ...Novak Djokovic è stato provvisoriamente ammesso al tabellone maschile dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il serbo – che al Major di ...Da Lacoste ad Asics a Peugeot, i brand che hanno scelto il campione serbo come testimonial sono chiusi da giorni in un silenzio maldestro. Ecco perchè (e cosa rischiano) ...